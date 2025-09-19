Qeveria ndan mbi 2 milionë euro për subvencionimin e teksteve shkollore

Qeveria e Kosovës në detyrë ka zhvilluar sot mbledhjen e radhës, ku janë miratuar disa vendime, përfshirë edhe ndarjen e mjeteve për subvencionimin e teksteve shkollore.

Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati, bëri të ditur se ministria e Arsimit ka kërkuar ndihmë financiare për përfundimin e procesit të subvencionimit.
“Ministria e Financave ka pranuar kërkesën e MASHT-it, për 2 milionë e 41 mijë euro për subvencionimin e teksteve shkollore”, tha Murati.

Vendimi u miratua unanimisht nga anëtarët e kabinetit qeveritar, pa asnjë kundërshtim.

Ndërkohë, disa prindër kanë raportuar se ende nuk kanë marrë paratë për subvencionimin e teksteve, çështje që ka nxitur debat publik në vend. Shumë prej tyre kanë deklaruar se shpenzojnë më shumë për të blerë tekstet se sa marrin më pas nga subvencioni.

