Qeveria ndan mbi 2 milionë euro për subvencionimin e teksteve shkollore

Qeveria e Kosovës në detyrë ka zhvilluar sot mbledhjen e radhës, ku janë miratuar disa vendime, përfshirë edhe ndarjen e mjeteve për subvencionimin e teksteve shkollore.
Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati, bëri të ditur se ministria e Arsimit ka kërkuar ndihmë financiare për përfundimin e procesit të subvencionimit.
“Ministria e Financave ka pranuar kërkesën e MASHT-it, për 2 milionë e 41 mijë euro për subvencionimin e teksteve shkollore”, tha Murati.
Vendimi u miratua unanimisht nga anëtarët e kabinetit qeveritar, pa asnjë kundërshtim.
Ndërkohë, disa prindër kanë raportuar se ende nuk kanë marrë paratë për subvencionimin e teksteve, çështje që ka nxitur debat publik në vend. Shumë prej tyre kanë deklaruar se shpenzojnë më shumë për të blerë tekstet se sa marrin më pas nga subvencioni.