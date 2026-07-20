Qindra dronë ukrainas drejt Moskës gjatë natës, dy të plagosur

Dy persona u plagosën sot në rajonin e Moskës të Rusisë pasi qindra dronë ukrainas u lëshuan drejt kryeqytetit, pretenduan autoritetet lokale, transmeton Anadolu.
Kryebashkiaku i Moskës, Sergey Sobyanin pohoi në Telegram se Ukraina lëshoi mbi 400 dronë drejt rajonit të Moskës gjatë natës. Ai tha se shumica u kapën në periferi të kryeqytetit, përfshirë 85 dronë që u rrëzuan ndërsa i afroheshin Moskës.
Agjencia shtetërore e lajmeve Tass e përshkroi sulmin si “një nga sulmet më të mëdha” të Ukrainës në kryeqytet në vitet e fundit.
Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrey Vorobyov tha në platformën ruse të mediave sociale “Max” se një person u plagos pasi një shtëpi mori flakë në Domodedovo dhe një tjetër u plagos në autostradë kur një dron ra pranë një automjeti.
Ai tha se sistemet e mbrojtjes ajrore dhe sistemet e luftës elektronike zmbrapsën sulmin, me dëmet kryesore të raportuara në rrethet Podolsk, Domodedovo dhe Odintsovo.
“Mbetjet e dronëve dëmtuan disa shtëpi private, shkaktuan zjarre dhe dëmtuan infrastrukturën civile”, tha ai.
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë pretendon se forcat e saj rrëzuan 381 dronë ukrainas.
Ndërkohë, Forcat Ajrore të Ukrainës akuzuan Rusinë se ka lëshuar dy raketa avionësh të drejtuar dhe 94 dronë gjatë natës. Ukraina tha se mbrojtja ajrore shkatërroi 81 dronë rusë.