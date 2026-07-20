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Sulme në disa lokacione në Bushehr të Iranit, shpërthim edhe në Isfahan

Disa lokacione në qytetin Bushehr në jugperëndim të Iranit, u sulmuan sot në mëngjes, tha guvernatori i qytetit ndërsa një shpërthim i fuqishëm u dëgjua gjithashtu në Isfahan të Iranit qendror, transmeton Anadolu.

Guvernatori i Bushehrit tha se shtrirja e sulmeve ishte ende nën hetim. Agjencia e lajmeve Mehr raportoi se një shpërthim u dëgjua në qytetin e Isfahanit, por shkaku dhe burimi i saktë ende nuk janë përcaktuar.

Kjo vjen pasi SHBA-ja informoi Izraelin se planifikon të intensifikojë fushatën e saj ushtarake kundër Iranit gjatë ditëve në vijim, tha të dielën transmetuesi publik izraelit KAN.

SHBA-ja ka përshkallëzuar sulmet kundër Iranit në ditët e fundit, me Iranin duke u kundërpërgjigjur me sulme që synojnë objektet dhe bazat që thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.

Shkëmbimi i zjarrit midis dy vendeve vjen pavarësisht nga një memorandum mirëkuptimi i ndërmjetësuar nga Pakistani që ata nënshkruan në qershor për t’i dhënë fund luftës së tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje.

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