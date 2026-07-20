Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Bahreini aktivizon alarmet, u bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë në zona të...

Bahreini aktivizon alarmet, u bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë në zona të sigurta

Ministria e Brendshme e Bahreinit tha sot se sirenat e alarmit janë aktivizuar, duke u bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë të qetë dhe të shkojnë në vendin më të afërt të sigurt, transmeton Anadolu.

Ministria gjithashtu i bëri thirrje publikut të ndjekë përditësimet përmes kanaleve zyrtare, sipas deklaratës. Alarmi erdhi disa orë pasi Bahreini lëshoi ​​paralajmërim të ngjashëm më herët gjatë ditës. Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima apo dëme.

Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli filluan ofensivë të përbashkët kundër Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme me dronë dhe raketa që synonin vendet e Gjirit që strehojnë asetet e SHBA-së.

SHBA-ja dhe Irani nënshkruan memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani muajin e kaluar për t’i dhënë fund konfliktit të tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje, por tensionet u përshkallëzuan përsëri javën e kaluar mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që shkëmbyen sulme.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram