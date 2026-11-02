Qindra familje palestineze zhvendosen me forcë nga shtëpitë e tyre në Hebron

Të paktën 537 familje palestineze janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre si pasojë e rrethimit dhe operacionit ushtarak izraelit në qytetin e Hebronit dhe rrethinë.
Ndërkohë, shumë familje të tjera vazhdojnë të mbeten të bllokuara në lagjet e tyre dhe varen nga Kryqi i Kuq për furnizime humanitare.
Familjet e zhvendosura janë përpjekur pa sukses të kthehen në shtëpitë e tyre. Sipas raportimeve, ushtarët izraelitë po shkatërrojnë dhe vandalizojnë banesa në pjesë të ndryshme të rajonit të Hebronit.
Gjatë operacionit janë arrestuar edhe dhjetëra persona, përfshirë gazetarë.
Ende nuk dihet se kur do të përfundojë operacioni ushtarak. Kritikët vlerësojnë se vazhdimi i tij ka edhe motive politike dhe ideologjike, pasi Hebroni konsiderohet një nga qendrat kryesore të kolonëve ekstremistë izraelitë, të lidhur me kryeministrin Benjamin Netanyahu.
Javën e kaluar, kolonë izraelitë vendosën shtëpi të lëvizshme mbi dyqanet palestineze në Qytetin e Vjetër të Hebronit, në një tjetër përpjekje për të zgjeruar kontrollin mbi qytetin. /mesazhi