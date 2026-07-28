Qindra ish-zyrtarë ushtarakë izraelitë i kërkojnë Trumpit të ndalojë dhunën e kolonëve

Rreth 600 figura të ish-strukturave të sigurisë, mbrojtjes dhe diplomacisë së Izraelit i kanë dërguar një letër presidentit amerikan Donald Trump, duke i kërkuar të ndihmojë në ndalimin e dhunës së kolonëve izraelitë.
Në letër, ata paralajmërojnë kundër përpjekjeve të qeverisë izraelite për zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme dhe mbështetjes që u jepet kolonëve për marrjen e tokave palestineze.
Sipas nënshkruesve, kjo politikë rrezikon sigurinë e Izraelit dhe mund të dëmtojë përpjekjet e Trumpit për zgjerimin e Marrëveshjeve të Abrahamit, përmes të cilave Izraeli ka normalizuar marrëdhëniet me disa vende arabe me të cilat nuk kishte qenë në luftë, duke anashkaluar në masë të madhe çështjen palestineze.
Letra duket se synon të ndikojë në politikën e Shtëpisë së Bardhë dhe të frenojë atë që nënshkruesit e konsiderojnë si një përshkallëzim të rrezikshëm të situatës.
Kjo thirrje përputhet me paralajmërimet e mëparshme nga brenda establishmentit të mbrojtjes izraelite. Zyrtarë të sigurisë kanë paralajmëruar se kolonët po marrin gjithnjë e më shumë iniciativa vetë, duke vepruar në koordinim me ushtrinë izraelite dhe duke vënë në rrezik edhe vetë ushtarët izraelitë. /mesazhi