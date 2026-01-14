Qindra mijëra persona në Kenian veriore përballen me thatësirë katastrofike

Qindra mijëra banorë në Kenian veriore po përballen me një krizë të rëndë humanitare pas tre sezoneve radhazi të thatësirës, që kanë shkatërruar jetesën dhe burimet bazë të mbijetesës.
Në qarkun Mandera, komunitetet lokale varen pothuajse tërësisht nga toka pjellore dhe kullotat për të mbajtur gjallë bagëtinë e tyre. Por mungesa e reshjeve ka tharë tokën, ka zhdukur kullotat dhe ka lënë mijëra familje pa ushqim dhe ujë të mjaftueshëm.
Banorët thonë se bagëtitë po ngordhin në masë, duke i privuar ata nga burimi kryesor i të ardhurave dhe ushqimit. Gratë dhe fëmijët detyrohen të ecin për orë të tëra në kërkim të ujit, ndërsa rreziku i kequshqyerjes po rritet ndjeshëm, veçanërisht tek fëmijët.
Autoritetet lokale dhe organizatat humanitare paralajmërojnë se situata është emergjente dhe se nevojiten ndërhyrje të menjëhershme për të parandaluar një katastrofë më të madhe. Ndihma ushqimore, furnizimi me ujë dhe mbështetja për blegtorët konsiderohen jetike për mbijetesën e komuniteteve të prekura.
Ekspertët theksojnë se ndryshimet klimatike po e bëjnë thatësirën gjithnjë e më të shpeshtë dhe më të ashpër në rajon, duke e lënë Kenian veriore ndër zonat më të cenueshme në Afrikën Lindore. /mesazhi