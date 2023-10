Qindra palestinezë në Bregun Perëndimor protestojnë kundër sulmit ajror vdekjeprurës në spitalin e Gazës

Qindra palestinezë kanë dalë në rrugët e qyteteve të Nablusit, Tulkarem dhe Jenin në Bregun Perëndimor për të protestuar kundër sulmit ajror izraelit në Spitalin Arab al-Ahli në qytetin e Gazës.

Të paktën 500 janë vrarë në sulmin në spital, sipas ministrisë së shëndetësisë në enklavën bregdetare të rrethuar. /mesazhi

People marching now in the streets of Jenin, West Bank, in protest to Israel striking a hospital in Gaza which results in the death of 800 people. pic.twitter.com/b6ngAZ6M7t

