Qindra persona u mblodhën në kryeqytetin suedez, Stokholm, për të protestuar kundër sulmeve të vazhdueshme izraelite në Gaza, të cilat protestuesit i cilësuan si shkelje të armëpushimit.
Në përgjigje të thirrjes së disa organizatave të shoqërisë civile, demonstruesit u mblodhën në sheshin Odenplan, duke kërkuar ndalimin e sulmeve izraelite dhe të shitjes së armëve nga Suedia drejt Izraelit.
Protestuesit mbanin pankarta me mbishkrime si: “Fëmijët po vriten në Gaza”, “Shkollat dhe spitalet po bombardohen”, “Respektoni menjëherë armëpushimin” dhe “Ndalni mungesën e ushqimit”. /mesazhi