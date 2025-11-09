Radoniqi bën thirrje për dalje në votim dhe respektim të Ligjit të zgjedhjeve

Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi ka thënë se çdo gjë është gati për të votuar sot.
Ai ka ftuar qytetarët e 18 komunave të cilat janë në balotazh që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për votim.
“Me këtë rast bëj apel që të respektohen rregullat e KQZ dhe ligji i zgjedhjeve”, ka thënë ai.
Ai ka thënë se sa i përket votimit me asistencë KQZ ka marrë të gjithë hapat.
“Se çka ndodhë në realitet në ditën e zgjedhjeve do të mbetet nën administrimin e KKZ-së”, ka thënë Radoniqi, duke shtuar se jo çdo kush ka të drejtë të votojë me asistencë.
Ndërkaq për votat me postë, ai ka thënë se pritet të vijnë gjatë javës së ardhshme.