Rama në Saudi, vlerësim imagjinatës arabe

Kryeministri Edi Rama foli me superlativa për botën arabe sa i takon zhvillimit në teknologji, duke folur në Riad në Forumin për Teknologjinë Inovacionin dhe Investimet. Aty ai vlerësoi vizionin e vendeve të Gjirit, duke marrë si shembull kreativitetin në shkretëtirë.
“Unë besoj nëse sot Mbretëria Saudite është një model, lidhet shumë me vizionin pjesë e të cilit është bukuria, transforimi që është fizik, është i prekshëm dhe të tregon që gjithçka është e mundur”, tha ai, duke bërë një ndarje mes atyre vendeve dhe Perëndimit.
Ajo që po përjetojmë sot në Perëndim është inercia; ajo me të cili ndeshemi në pjesën e Gjirit dhe një pjesë të tjera të botës, është imagjinata. Imagjinata ushqehet nga inovacioni, nga nevoja për të shkuar më lartë për të bërë kapërcime më të mëdha”, tha Rama. /tesheshi