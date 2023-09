Rama propozon që për veturën e parë, banorët e kryeqytetit të mos e paguajnë “Prishtina Parking”

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka thënë se bashkë me kryeshefin e “Prishtina Parking”, do t’i propozojnë kuvendin komunal largimin e pagesës për veturën e parë për banorët rezident të kryeqytetit.

Ai tha se mundësitë financiare lejojnë këtë ndryshim dhe nuk cënojnë investimet si dhe rregullorja tashmë është e gatshme për votim në Kuvend Komunal.

“Të gjitha shërbimet komunale po përmirësohen në të mirë të qytetarit. Me planifikimin preciz si dhe goditjen e keqpërdorimeve që e kemi bërë së bashku me Prishtina Parking është përmirësuar shërbimi ndaj qytetarëve, performanca e ndërmarrjes, kushtet e punës për punonjësit si dhe janë rritur kursimet. Sot Prishtina Parking nuk i realizon shërbimet e terrenit përmes nënkontraktorëve të shtrenjtë por me mjete dhe automjete të saja. Me blerjen e automjeteve dhe pajisjeve tjera të terrenit ka arritur që t’i kursej rreth 1 milion euro për periudhën 2023-2025.

Këto kursime kanë krijuar mundësinë që së bashku me Sokol Havolli, kryeshefin ekzekutiv të kësaj ndërmarrjeje publike të Kryeqytetit, të i propozojmë Kuvendit Komunal edhe largimin e pagesës për veturën e parë për banorët rezident, sepse mundësitë financiare lejojnë këtë ndryshim dhe nuk cenojnë investimet. Rregullorja tashmë është e gatshme për votim në Kuvend Komunal”, ka thënë ai.

Tutja Rama ka thënë se “ jemi shumë të kënaqur që për një kohë të shkurtë kemi arritur të kthejmë konceptin nga një ndërmarrje e kundërshtuar në një ndërmarrje të kërkuar nga lagjet. Kemi ende punë, përmirësime dhe investime për të realizuar me Prishtina Parking”.