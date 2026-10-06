Raporti i CIA-s: Izraeli drejt luftës civile dhe kolapsit të brendshëm

Një vlerësim i klasifikuar i CIA-s ka paralajmëruar se thellimi i çarjeve politike, ekonomike dhe sociale mund ta vërë Izraelin në rrezik lufte civile ose kolapsim të shtetit, thuhet në një raport të publikuar të hënën, transmeton Anadolu.
Vlerësimi, i titulluar “Thyerja nga brenda”, u përgatit në gusht nga Qeliza e Kuqe e CIA-s, një njësi e ngarkuar me sfidimin e supozimeve mbizotëruese të inteligjencës, raportoi “Drop Site News”, duke cituar dy burime amerikane të njohura me përmbajtjen e tij.
CIA nuk iu përgjigj kërkesës së agjencisë për koment.
Vlerësimi tregon një përzierje të paqëndrueshme presionesh përpara zgjedhjeve të Izraelit më 27 tetor, përfshirë tendosjen ekonomike, rritjen e shpenzimeve ushtarake, zemërimin për përjashtimet nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak për hebrenjtë ultra-ortodoksë dhe përshkallëzimin e dhunës nga pushtuesit izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Ai identifikon luftën e kryeministrit Benjamin Netanyahu për të mbetur në pushtet si një burim tensioni të mëtejshëm politik dhe kushtetues. Vitet e luftës në Gaza, Liban dhe Iran kanë thelluar përçarjet ekzistuese, sipas raportit ndërsa ushtarët kthehen nga luftimet e zgjatura, shumë prej të cilëve vuajnë nga trauma serioze psikologjike.
Mosmarrëveshja për rekrutimin ushtarak është shfaqur si një nga vijat më të mprehta të brendshme të Izraelit, me pakënaqësi në rritje për përjashtimet për burrat ultra-ortodoksë pas mobilizimeve të përsëritura rezerviste.
Raporti gjithashtu tregon izolimin ndërkombëtar në rritje të Izraelit, përfshirë edhe uljen e mbështetjes në SHBA, si një faktor tjetër që mund të thellojë paqëndrueshmërinë e brendshme.