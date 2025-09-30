Raporti i DASH: Kosova bëri përpjekje kundër trafikimit me njerëz, por jo mjaftueshëm

Shtetet e Bashkuara e renditën Kosovën në Nivelin 2 në raportin e fundit lidhur me Trafikimin e Qenieve Njerëzore.
Sipas raportit të DASH-it kjo kategori përfshin vendet ku qeveritë bëjnë përpjekje të konsiderueshme për të luftuar trafikimin me njerëz, por ende nuk arrijnë të përmbushin plotësisht standardet minimale ndërkombëtare.
“Qeveria e Kosovës nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, por po bën përpjekje të konsiderueshme për ta bërë këtë. Qeveria demonstroi përpjekje në përgjithësi në rritje krahasuar me periudhën e mëparshme të raportimit; prandaj, Kosova mbeti në Nivelin 2. Këto përpjekje përfshinin ndjekjen penale të më shumë trafikantëve të dyshuar dhe identifikimin e më shumë viktimave”, thuhet në raport.
Tutje siç thuhet në raport Qeveria rriti fondet për ndihmën ndaj viktimave, duke përfshirë strehimoren e drejtuar nga qeveria dhe një strehimore të drejtuar nga OJQ-ja.
“Në mënyrë të ngjashme, qeveria rriti fondet për fondin e kompensimit të viktimave, i cili pagoi kompensim për më shumë viktima. Megjithatë, qeveria nuk i përmbushi standardet minimale në disa fusha kyçe. Qeveria dënoi më pak trafikantë dhe gjykatat liruan shumicën e trafikantëve të dyshuar dhe vazhduan të jepnin dënime nën dënimin minimal të përcaktuar sipas ligjit të trafikimit”.
Siç bëhet e ditur në raport “Autoritetet hetuan dhe ndoqën penalisht lypjen e detyruar nga prindërit nga fëmijët, si neglizhencë ose abuzim prindëror në vend të trafikimit dhe, për shkak të procedurave të pamjaftueshme të identifikimit për lypjen e detyruar, qeveria nuk mori masa efektive për të parandaluar penalizimin e papërshtatshëm të viktimave të mundshme vetëm për akte të paligjshme të kryera si rezultat i drejtpërdrejtë i trafikimit. Qeveria nuk kishte kapacitet për të ofruar ndihmë afatgjatë dhe ndau më pak fonde për fushata ndërgjegjësimi”.