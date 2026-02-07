Raportuesja e OKB-së u bën thirrje vendeve të botës të ndalojnë mbështetjen për krimet izraelite

Raportuesja e Kombeve të Bashkuara për territoret palestineze të pushtuara, Francesca Albanese, u ka bërë thirrje vendeve të botës që të ndalojnë mbështetjen politike, ushtarake dhe ekonomike për Izraelin gjatë luftës në Gaza.
Duke folur përmes lidhjes video në Forumin e Al Jazeera-s, Albanese tha se shumica e vendeve të botës e kanë armatosur Izraelin dhe i kanë dhënë atij justifikime politike, mbrojtje dhe mbështetje ekonomike, në vend që ta ndalonin atë gjatë asaj që ajo e përshkroi si luftë gjenocidale në Gaza.
Ajo kritikoi gjithashtu rolin e mediave perëndimore, duke theksuar se shumë prej tyre kanë përforcuar narrativën gjenocidale. Megjithatë, sipas saj, kjo paraqet edhe një mundësi, pasi komuniteti global po bëhet gjithnjë e më i vetëdijshëm për sfidat e përbashkëta me të cilat përballet njerëzimi.
“Nëse e drejta ndërkombëtare është goditur në zemër, është gjithashtu e vërtetë se kurrë më parë komuniteti global nuk i ka parë kaq qartë këto sfida,” tha ajo.
Albanese theksoi se njerëzimi tani ka një armik të përbashkët dhe se respektimi i lirive themelore mbetet mjeti i fundit paqësor për të mbrojtur lirinë. Ajo u bëri thirrje të gjithëve që të ngrihen dhe të bëjnë gjënë e duhur, duke nënvizuar se secili ka një rol në këtë përpjekje. /mesazhi