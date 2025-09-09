Reagime botërore pas sulmit izraelit në Katar

Liderët botërorë kanë reaguar ashpër pas sulmit izraelit në Doha, të cilin shumë vende e cilësuan shkelje të sovranitetit dhe kërcënim për stabilitetin rajonal.
Presidenti turk Erdogan e quajti sulmin “terrorizëm shtetëror”, ndërsa Papa Leo paralajmëroi për një situatë “shumë serioze”. Kryeministri britanik Keir Starmer e dënoi sulmin dhe bëri thirrje për rifillimin e bisedimeve për armëpushim dhe ndihma humanitare.
Nga ana e saj, administrata amerikane e përshkroi ngjarjen si destabilizuese, duke theksuar se nuk kishte rol në operacion, ndërsa India shprehu “shqetësim të thellë” dhe kërkoi përmbajtje nga palët.
OKB-ja dhe Bashkimi Evropian gjithashtu paralajmëruan për pasojat e rënda të përshkallëzimit mbi paqen në Lindjen e Mesme. /mesazhi