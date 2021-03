Reagojnë për ndalesën e nikabit në Shri Lankë

Organizatat muslimane të Afrikës së Jugut bëjnë thirrje për ndërhyrje të qeverisë mbi ndalimin e nikabit në Shri Lankë

Organizatat muslimane të Afrikës së Jugut i kanë bërë thirrje ministrit të jashtëm të vendit që të ndërhyjë në ndalimin e propozuar të nikabit në Shri Lankë dhe mbylljen e qindra medreseve.

Kjo pasoi njoftimin nga ministri i Shri Lankës për sigurinë publike, Sarath Weerasekera, gjatë fundjavës se vendi i tij do të ndalonte mbulesën e fytyrës të veshur nga disa gra muslimane sepse përbënte një kërcënim për sigurinë kombëtare.

Kjo u pasua shpejt nga një deklaratë nga ministria e jashtme e Shri Lankës, e cila tha se një vendim do të merrej mbi propozimin vetëm pas konsultimeve dhe diskutimeve të mëtejshme.

Këshilli i Dijetarëve të Bashkuar të Afrikës së Jugut (UUCSA) tani i ka kërkuar Ministrit të Afrikës së Jugut për Marrëdhënie dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Naledi Pandor të ndërhyjë në këtë çështje.

UUCSA më herët gjithashtu kishte bërë thirrje për një ndërhyrje të tillë kur Shri Lanka vendosi që kufomat muslimane të digjen, në vend që të varrosen, në kundërshtim me kërkesat e muslimanëve, të cilët ndalojnë djegien. Vendimi i djegies u anulua më vonë.

“UUCSA do t’i apelojë edhe një herë Departamentit për Marrëdhënie dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar për t’u angazhuar me homologët e tyre për të ndaluar islamofobinë e instaluar nga shteti”, tha Yusuf Patel, sekretari i përgjithshëm i UUCSA për Weekly Post.

“Muslimanët në Shri Lanka janë bërë shënjestra të gjuhës së urrejtjes në rrjetet kryesore dhe ato sociale. Ndalimi i nikabit dhe mbyllja e shkollave kanë për qëllim të qetësojnë shumicën budiste të Shri Lanka-s, të cilët lulëzojnë duke ngulitur ndarjet sektare dhe fetare përmes propagandës së urrejtjes, “tha Patel. Duke shtuar zërin në thirrjen për veprim kundër Shri Lankës, Rrjeti Musliman i Afrikës së Jugut (SAMNET) tha se ishte hipokrizi nga ana e qeverisë së Shri Lankës për të synuar shkollat islame.

“Ka grupe të tjera fetare që gjithashtu kanë institucione që mësojnë mësimet e tyre fetare, por nuk ka pasur asnjë përpjekje për t’i shënjestruar ata,” tha kryetari i SAMNET, Dr Faisal Suliman. “Lëvizje të tilla si kjo, në komunitetin musliman, ka të ngjarë të lindin radikalizëm, fundamentalizëm dhe lëvizje ilegale, të cilat, në fakt, do të jenë një burim më i madh i pasigurisë sesa të punosh me shkolla fetare, të bashkëveprosh me ta dhe të shikosh në planprogramet e tyre mësimore. Duke bërë këtë, ata do të sigurojnë që ka standarde dhe qëndrueshmëri të mësimeve. ”

Suliman tha se SAMNET do të shprehte shqetësimet e tyre si për ministrinë e jashtme lokale ashtu edhe për ambasadën e Shri Lankës në Afrikën e Jugut./Mesazhi.com