Reagon Pacolli: U kërcënova dhe u sulmova verbalisht në lokal, videoja është e manipuluar

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Fitore Pacolli, ka reaguar pas një incidenti të ndodhur të enjten në një lokal në Prishtinë, ku një qytetar iu afrua dhe e ofendoi publikisht. Ajo e ka cilësuar ngjarjen si “të organizuar dhe të qëllimshme”, duke pretenduar se videoja e shpërndarë në rrjetet sociale është e montuar dhe nuk paraqet gjithë situatën.

“Sot, në ambientet e lokalit ‘Home’, u përballa me një akt të rëndë kërcënimi dhe sulmi verbal nga një person i quajtur Agim Pllashniku. Ky individ njihet për të kaluarën e tij të dhunshme dhe sulmi nuk ishte spontan – ishte i organizuar dhe i mirëkoordinuar”, ka shkruar Pacolli në reagimin e saj.

Ajo thotë se videoja është incizuar nga gruaja ose vajza e Pllashnikut, të cilat ishin të pranishme në lokal, dhe sipas saj, videoja është ndërhyrë për të fshehur momentet më problematike të incidentit.

“Kjo video nuk është e plotë. Ajo është prerë dhe manipuluar për të fshehur sulmin ndaj meje, momentin kur agresori e sulmon fizikisht asistentin tim dhe kur tenton të fusë dorën në çantën që mbante në krah – për të cilën dyshohet se mund të ketë pasur armë”, thekson deputetja.

Ajo shton se ngjarja ndodhi përballë dëshmitarëve, përfshirë zyrtarë të policisë dhe Avokatin e Popullit.

Pacolli kritikoi edhe disa portale dhe figura publike, të cilat sipas saj, po e paraqesin incidentin si akt “heroik” dhe po përhapin dhunë politike e psikologjike ndaj saj.

“Nuk do të frikësohem, nuk do të hesht, dhe nuk do të tërhiqem. Do të vazhdoj rrugën time të drejtë”, përfundon reagimin ajo.

Ndërkohë, Policia e Kosovës ka konfirmuar se personi i dyshuar është intervistuar dhe ndaj tij është hapur hetim për veprën penale “kanosje”.

“Me rekomandim të prokurorit të shtetit ndaj tij është iniciuar një hetim në drejtim të veprës penale ‘kanosja’ dhe i njëjti më pas është proceduar i lirë”, ka deklaruar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci.