Real Madridi “kërcënon” Mbappen para Kampionatit Evropian dhe Lojërave Olimpike

Ka pasur një pikëpyetje të madhe për prezencën e Kylian Mbappes në ekipin olimpik francez, pasi Les Bleus kërkojnë të kenë një superstar global në eventin e tyre të spektaklit.

Megjithatë, përpara një lëvizjeje të mundshme te Real Madridi, detajet thuhet se ende nuk janë zgjidhur mes të dyve, me Lojërat Olimpike një arsye kryesore për këtë.

Mbappe dëshiron të jetë në Lojërat Olimpike në qytetin e tij të lindjes, Paris, dhe të ketë shansin për të fituar medaljen e artë, por edhe për të rritur tërheqjen e tij globale në ngjarjen më të madhe sportive në botë.

Ndërkohë presidenti francez Emmanuel Macron është gjithashtu i prirur të ketë Mbappe të pranishëm, pasi Franca kërkon t’i tregojë botës një vizion multikulturor të Francës, diçka që do të ilustrohet nga Antoine Griezmann përkrah tij në ekipin e futbollit.

Nga ana e tyre, Los Blancos i kanë komunikuar Federatës Franceze të Futbollit se nuk kanë ndërmend të lënë asnjë nga lojtarët e tyre të shkojë në Lojërat Olimpike. Ata kanë frikë se trajneri Thierry Henry do të marrë edhe Eduardo Camavinga, Ferland Mendy ose Aurelien Tchouameni për ndeshjet.

Të ardhurat e munguara të mundshme nga turneu i tyre parasezonal në SHBA, të cilat Real Madridi do t’i humbiste nga mungesa e Mbappes është një nga argumentet që klubi po bën për të provuar që francezi të humbasë ndeshjet e Parisit 2024.

Megjithatë, me këmbënguljen e 24-vjeçarit, Los Blancos po e përdorin atë për të provuar dhe negociuar uljen e përqindjes së të drejtave të imazhit që Mbappe do të merrte në Real Madrid, sipas Sport. Shumica e yjeve marrin 50 për qind në klub, por Mbappe ka qenë i prirur gjatë viteve të fundit të ruajë të gjitha të drejtat e tij të imazhit, diçka që e çoi atë në konflikt me federatën franceze.

Ndërsa nga të gjithë supozohet se Mbappe do t’i bashkohet Real Madridit dhe se ka një marrëveshje verbale për t’u bashkuar, pak kanë raportuar se marrëveshja është zgjidhur plotësisht. Dëshirat e lojtarit janë të kuptueshme, por nuk ka dyshim se Los Blancos do të dëmtohen nga mungesa e tij në turneun e tyre parasezonal.