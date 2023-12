Reali nuk heq dorë nga Mbappe, ka gati ofertën e re

Ylli francez është objkektivi kryesor i Real Madridit që një kohë të gjatë.

Përkundër se Reali po e ndjek prej disa vitesh, përpjekjet e tyre nuk kanë dhënë asnjë rezultat deri më tani.

Por në prag të afatit kalimtar të janarit, kanë filluar përsëri lajmet rreth kalimit të Mbappes në klubin mbretëror.

Bisedimet për kalimin e francezit në Spanjë janë rishfaqur, veçanërisht duke pasur parasysh se ai ka vetëm gjashtë muaj nga kontrata e tij me PSG. Më 1 janar, ai do të jetë i lirë të negociojë të ardhmen e tij me klube të tjera.

MARCA sjell një raport masiv me detaje të planeve të Real Madridit për dimër. Sipas gazetës spanjolle, Los Blancos do të kontaktojnë Mbappe javën e ardhshme për të marrë një vendim përfundimtar dhe detyrues për të ardhmen e tij, siç ishte rënë dakord në qershor.

Skenari A:

Mbappe pranon të nënshkruajë për Real Madridin

Në rast se përgjigja e marrë nga administrata e Real Madridit nga Fayza Lamari, agjenti i lojtarit, do të jetë pozitive, fokusi do të zhvendoset në mbylljen e marrëveshjes sa më shpejt të jetë e mundur.

Burrat me të bardha shpresojnë të rikthejnë të njëjtën politikë të përdorur për nënshkrimin e David Alaba disa vite më parë – për të nënshkruar kontratën në janar përpara lëvizjes eventuale në qershor. Në fund të fundit, ai do të lejohet ligjërisht të angazhohet për të ardhmen e tij në Real Madrid në vitin 2024.

Kushtet kontraktuale janë të njëjta me ato që Los Blancos i ofruan Mbappes në vitin 2022. Ata propozojnë një pagë prej 26 milionë euro në vit me një bonus nënshkrimi prej 130 milionë euro.

Shifra mund të jetë më e ulët se ajo që lojtari do të fitojë nëse vazhdon në Francë, por Real Madrid e sheh këtë të jetë më e pakta që lojtari mund të bëjë për të detyruar lëvizjen.

Nëse i riu pajtohet me kushtet e lartpërmendura, ai do të bëhet lojtari më i paguar në historinë e Real Madridit. Nuk do të krijonte asnjë problem në dhomën e zhveshjes apo në faturën e pagave të klubit.

Skenari B:

Mbappe heziton ose refuzon

Në rast se lojtari edhe një herë heziton të angazhohet për të ardhmen e tij ose refuzon të nënshkruajë për Real Madridin , dera për t’u bashkuar me Merengues do të mbyllet përgjithmonë.

Ata janë ngopur pasi e kanë ndjekur pa fund lojtarin dhe do të largohen zyrtarisht nga gara.

Qëndrimi i vendosur i Merengues , pjesërisht, është për shkak se Real Madridi nuk e sheh më nënshkrimin e Mbappes si një domosdoshmëri. Ardhja e tij, me të vërtetë, do ta ngrinte nivelin e skuadrës në një nivel krejtësisht të ri. Megjithatë, Real Madrid ka plane rezervë.

Shpërthimi i Jude Bellingham në skenë e ka lënë klubin në një vend të mirë me sigurinë për performancën në të tretën e fundit.

Shtoni kësaj si Vinicius Jr, Rodrygo Goes, Endrick dhe ardhjen e mundshme të Erling Haaland, dhe Real Madrid ka fuqi serioze në të tretën e fundit.