Realiteti në mënyrë të detajuar..!

– Kanë negociuar me Allahun për një lopë; a thua do të tregohen bujarë me ju për Kudsin?!

– Kanë thënë, se Allahu është i varfër dhe ne jemi të pasur! A thua do të tregohen bujarë me ju, për të hapur pikat e kalimit kufitar?!

– Kanë thënë: Dora e Allahu është e shtrënguar; a thua do t’jua shtrinë duart e tyre për paqe?!

– Kanë ndryshuar fjalën e Allahut; a thua nuk do ta ndryshojnë historinë, lajmet dhe faktet?!

– Kanë vrarë profetët dhe të dërguarit; a thua do t’ju lënë juve të jetoni?!

– Kanë lënë adhurimin e Allahut dhe kanë adhuruar viçin? A thua do ta lënë të kotën e tyre dhe të pranojnë të vërtetën?!

– Janë përpjekur të vrasin Profetin (a.s); a thua do t’ju ofrojnë juve mjaltë blete?!

– Kanë thyer marrëveshjen me Profetin (a.s); a thua do ta mbajnë atë me ju?!

– Përgënjeshtruan Allahun dhe të Dërguarin e Tij; a thua do të jenë të sinqertë me ju?!

____________

Adnan Hajder Dervish

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja