Receta e uthullës së mollës kuron këto sëmundje

Por pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burimi i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme, të cilave i referohet konfirmojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu sjell shumë të mira për trupin dhe organizmin.

Si mund të pini uthullën e mollës

Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Për pasojë ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet tretur në filxhan me ujë. Ata sugjerojnë tretjen e 1-2 lugëve gjelle me uthull në një filxhan me ujë.

Më pak probleme me stomakun

Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër që e mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të pakësuara me stomakun, uthulla do të shërbejë edhe si laksativ duke zgjidhur çështjet si konstipacioni.

Pehashi

Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pehashit veçanërisht në lëkurë dhe në flokë. Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë çdo mëngjes dhe në mbrëmje duke e tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme.

Infeksionet

Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin që shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një kurë shumë e mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit.

Sheqeri në gjak

Studimet kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësisoj trupi arrin të rregullojë nivelet e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës para gjumit ndihmon në uljen e sheqerit në gjak, efekt që zgjat deri të nesërmen.

Më pak toksina

Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë gjelle me uthull në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini rregullisht.

Rënie nga pesha

Uthulla e mollës rrit ndjesinë e ngopjes sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në pakësimin e depozitave dhjamore dhe në rënien nga pesha.