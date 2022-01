Receta më e mirë e lakrorit

Lakrori është një recetë gatimi tradicionale shqiptare e Shqipërisë së mesme dhe të jugut. Në këtë recetë gatimi do mësoni si të përgatisni lakror Devolli ( krahinë e Korçës ). Kjo recetë shoqërohet me kos ose dhallë.

PËRBËRËSIT: 500 g miell, pak kripë, pak sodë buke, pak vaj, 2 qepë, 2 speca jeshilë dhe 3 domate mesatare.

PËRGATITJA: Zemë brumin dhe e lemë të pushojë 15 – 20 minuta. Bëjmë mbushjen sipas dëshirës ose si kam vepruar unë. Marim 2 qepë, 2 speca jeshilë, 3 domate mesatare, i grijmë imët dhe skuqim qepën bashkë me to sa të fillojnë te zverdhen pastaj hedhim domatet, i skuqim dhe pak dhe i hedhim pak ujë, pak kripë dhe e lemë të ziejë rreth 20 minuta.

Marim brumin, e ndajmë në dy pjesë, pjesa lart do pak më shumë brumë se do hapet peta më e madhe, hapim petën poshtë sa masa e tepsisë dhe e shtrojmë në tepsi të lyer me pak vaj, hedhim mbushjen pastaj hapim petën tjetër më të madhe në mënyrë që të mblidhet pak, e pjekim në furrë rreth 15 minuta. Kur ta nxjerim nga furra ashtu të nxehtë e lyejm me gjalpë, pastaj e mbulojmë me një tepsi tjetër më të madhe në mënyrë qe avulli ta mbaj lakrorin të butë.