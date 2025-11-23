Republika Srpska voton pasardhësin e Dodik

Republika Srpska në Bosnjë po mban zgjedhje të jashtëzakonshme presidenciale për të zgjedhur pasardhësin e Milorad Dodik, i cili u shkarkua nga posti pas dënimit nga gjykata dhe ndalimit nga politika për gjashtë vite. Ana Trisic-Babic ka shërbyer si presidente e përkohshme deri në mbajtjen e votimit.
Kandidatë kryesorë janë Siniša Karan, i mbështetur nga partia e Dodik (SNSD), dhe Branko Blanuša nga opozita SDS. Analistët vlerësojnë se një fitore e Karanit do të siguronte vazhdimin e ndikimit të Dodik edhe pas largimit të tij zyrtar.
Zgjedhjet konsiderohen të rëndësishme për stabilitetin politik të Bosnjës, ndërsa komuniteti ndërkombëtar po i ndjek nga afër për shkak të tensioneve të brendshme dhe ndikimeve rajonale. /mesazhi