Republika Srpska voton pasardhësin e Dodik

A man walks past an election billboard showing Bosnian Serb leader Milorad Dodik, and his SNSD party's candidate Sinisa Karan, for Republika Srpska's presidential election, in the town of Banja Luka, Friday, November 21, 2025 [Radivoje Pavicic/AP Photo]

Republika Srpska në Bosnjë po mban zgjedhje të jashtëzakonshme presidenciale për të zgjedhur pasardhësin e Milorad Dodik, i cili u shkarkua nga posti pas dënimit nga gjykata dhe ndalimit nga politika për gjashtë vite. Ana Trisic-Babic ka shërbyer si presidente e përkohshme deri në mbajtjen e votimit.

Kandidatë kryesorë janë Siniša Karan, i mbështetur nga partia e Dodik (SNSD), dhe Branko Blanuša nga opozita SDS. Analistët vlerësojnë se një fitore e Karanit do të siguronte vazhdimin e ndikimit të Dodik edhe pas largimit të tij zyrtar.

Zgjedhjet konsiderohen të rëndësishme për stabilitetin politik të Bosnjës, ndërsa komuniteti ndërkombëtar po i ndjek nga afër për shkak të tensioneve të brendshme dhe ndikimeve rajonale. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI