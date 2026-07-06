Republikani amerikan: Policia e Kosovës bën punë të jashtëzakonshme në mbrojtjen e komuniteteve

Mirënjohje publike për Policinë e Kosovës, ka shprehur zyrtari republikan amerikan, pastori Mark Burns, përmes një mesazhi në rrjete sociale.
Ai ka vlerësuar profesionalizmin, mikpritjen dhe përkushtimin e organit të rendit në garantimin e sigurisë publike.
Burns, i cili po qëndron në Kosovë, falënderoi pjesëtarët e Policisë së Kosovës për punën që bëjnë çdo ditë në mbrojtje të qytetarëve dhe ruajtjen e rendit.
“Dua të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për Policinë e Kosovës për profesionalizmin, mikpritjen dhe përkushtimin e saj ndaj sigurisë publike gjatë kohës sonë në Kosovë”, ka thënë ai.
Burns vuri në pah se puna e zyrtarëve policorë është e rëndësishme për mbrojtjen e komuniteteve dhe shërbimin ndaj qytetarëve.
“Faleminderit për punën që bëni çdo ditë për të mbrojtur komunitetet, për të ruajtur rendin dhe për t’u shërbyer qytetarëve të Kosovës. Përkushtimi juaj nuk kalon pa u vënë re”, ka shtuar ai.