Derbi iberik, Portugalia dhe Spanja përballen sonte për një vend në çerekfinale

Kupa e Botës vazhdon sot me dy ndeshje të fazës së 1/8 së finales, ku vëmendja kryesore do të jetë te derbi iberik mes Portugalisë dhe Spanjës, ndërsa në mëngjesin e së martës do të përballen Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Belgjika.
Sfida mes Portugalisë dhe Spanjës pritet të jetë një nga përballjet më spektakolare të këtij edicioni të Kupës së Botës. Kjo ndeshje nis në ora 21:00.
Dy kombëtare me traditë, plot yje dhe rivalitet të madh do të luftojnë për një vend në çerekfinale. Portugalia vjen në këtë duel pasi eliminoi Kroacinë me rezultat 2:1, ndërsa Spanja kaloi bindshëm Austrinë me rezultat 3:0, duke konfirmuar formën e shkëlqyer në turne.
Përballja do të sjellë në fushë emra si Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Vitinha në njërën anë, ndërsa Spanja mbështetet te brezi i ri i udhëhequr nga Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri dhe Gavi.
Fituesi i këtij takimi do të sigurojë një vend në çerekfinale, ku do të ndeshet me fituesin e sfidës mes SHBA-së dhe Belgjikës.
Në ndeshjen tjetër të ditës, Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë të vazhdojnë rrugëtimin historik në Botëror përballë Belgjikës duke filluar nga ora 02:00, e cila konsiderohet një nga skuadrat më cilësore të Evropës.
Amerikanët eliminuan Bosnjë e Hercegovinën në fazën e kaluar, ndërsa belgët siguruan kualifikimin pas një fitoreje dramatike ndaj Senegalit.