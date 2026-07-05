Real Madrid zyrtarizon transferime in Dumfries nga Interi

Real Madridi ka zyrtarizuar blerjen e mbrojtësit të djathtë holandez, Denzel Dumfries, nga radhët e Interit.
30-vjeçari ka nënshkruar një kontratë pesëvjeçare me klubin mbretëror, e cila do ta mbajë atë në “Santiago Bernabeu” deri në qershor të vitit 2030.
Real Madridi ka zyrtarizuar blerjen e mbrojtësit të djathtë holandez, Denzel Dumfries, nga radhët e Interit. 30-vjeçari ka nënshkruar një kontratë pesëvjeçare me klubin mbretëror, e cila do ta mbajë atë në “Santiago Bernabeu” deri në qershor të vitit 2030.
Për të siguruar shërbimet e holandezit, Real Madridi ka paguar plotësisht klauzolën e tij të lirimit prej 20 milionë eurosh, e cila ishte pjesë e kontratës së tij me klubin italian.
Dumfries sapo mbylli sezonin e tij të pestë me zikaltrit dhe vjen pas një paraqitjeje me Holandën në Kampionatin Botëror 2026.
Ky transferim është pjesë e një rindërtimi të madh që po udhëhiqet nga trajneri Jose Mourinho. Dumfries bëhet fytyra e tretë e re në repartin defensiv të “Merengues” këtë verë, pas qendërmbrojtësit Ibrahima Konate dhe mbrojtësit të majtë Marc Cucurella, ndërkohë që klubi ka konfirmuar më parë edhe mesfushorin portugez Bernardo Silva.
Dumfries ka pasur një vazhdimësi të lartë në sezonet e fundit, ku gjatë edicionit 2025/2026 me Interin ka zhvilluar 28 ndeshje dhe ka shënuar 5 gola.