Reshjet e dendura dhe erërat e forta rëndojnë jetën e të zhvendosurve në Gaza

Reshjet e shumta të shiut dhe erërat e forta kanë përkeqësuar situatën e qindra mijëra palestinezëve të zhvendosur në Rripin e Gazës, të cilët janë të detyruar të strehohen në tenda. Sipas burimeve lokale, më shumë se 80 për qind e ndërtesave në Gaza janë dëmtuar gjatë më shumë se dy viteve të luftës izraelite.
Javën e kaluar, stuhia Byron shkaktoi shembjen e disa ndërtesave tashmë të dëmtuara, duke lënë të paktën 14 palestinezë të vdekur. Kushtet e rënda të motit kanë shtuar vështirësitë për familjet që jetojnë pa strehim të qëndrueshëm dhe me mungesë të theksuar të ndihmave bazë.