Reshjet e dendura përmbytin mijëra tenda të palestinezëve të zhvendosur në Gaza

Reshjet e dendura të shiut kanë përmbytur mijëra tenda ku janë strehuar palestinezë të zhvendosur në të gjithë Rripin e Gazës, duke përkeqësuar edhe më shumë kushtet e tyre të rënda humanitare.
Sipas WAFA-s, uji ka depërtuar në mijëra tenda, veçanërisht në zonat e ulëta, duke dëmtuar edhe sendet personale të familjeve të zhvendosura.
Ndërkohë, dy palestinezë janë plagosur në veri të Gazës pasi një mur i një ndërtese, e cila ishte dëmtuar më parë nga bombardimet izraelite, u shemb për shkak të reshjeve të dendura. Shirat e mëtejshëm kanë dobësuar strukturat e dëmtuara dhe kanë rritur rrezikun e shembjeve.
Vlerësohet se rreth 270 mijë tenda strehojnë familje të zhvendosura në të gjithë Rripin e Gazës. Më shumë se 400 mijë persona jetojnë në zona shumë të rrezikuara nga përmbytjet dhe grumbullimi i ujërave, si dhe pranë bregdetit.
Mungesa e karburantit dhe mjeteve për ngrohje e rëndon edhe më shumë situatën, veçanërisht për fëmijët dhe të moshuarit, pasi temperaturat bien gjatë natës dhe uji depërton në tendat e tyre.
Familjet e zhvendosura përballen me rrezikun e të ftohtit, përmbytjeve dhe shembjes së ndërtesave të dëmtuara, ndërsa nevoja për tenda të përshtatshme, pajisje ngrohjeje dhe furnizime emergjente mbetet gjithnjë e më urgjente. /mesazhi