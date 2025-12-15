Reshjet e dendura përmbytin tendat e të zhvendosurve dhe plagosin disa persona në Rripin e Gazës

Disa persona të zhvendosur u plagosën sot, të hënën, pasi një mur u shemb mbi një nga tendat e tyre në lagjen Tel al-Hawa, në jugperëndim të qytetit të Gazës, si pasojë e reshjeve të dendura të shiut që shoqëruan një sistem të fortë atmosferik që po godet Rripin e Gazës.
Korrespondentët e WAFA-s tanë bënë të ditur se muri u rrëzua për shkak të erërave të forta dhe sasisë së madhe të reshjeve, duke shkaktuar lëndime tek të zhvendosurit që ndodheshin në tendë. Të plagosurit u transportuan në qendrat mjekësore për të marrë trajtim.
Në të njëjtin kontekst, reshjet e dendura kanë përmbytur një numër të madh tendash të të zhvendosurve në zona të ndryshme të Rripit të Gazës, veçanërisht në zonat e ulëta, duke përkeqësuar vuajtjet e mijëra familjeve që jetojnë në kushte të vështira humanitare, për shkak të mungesës së mjeteve dhe mbrojtjes nga kushtet e ashpra atmosferike.
Nga ana tjetër, sot në Spitalin e Dëshmorëve Al-Aksa në qytetin Deir al-Balah mbërritën dhjetë të burgosur palestinezë të liruar, pasi forcat izraelite i liruan pak më parë dhe i dorëzuan tek ekipet e Kryqit të Kuq.
Burime mjekësore thanë se të liruarit iu nënshtruan ekzaminimeve fillestare mjekësore, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore është e vështirë si pasojë e kushteve të rënda të paraburgimit në burgun “Siti Man”. /mesazhi