Reshjet e dendura të borës përfshijnë Mbretërinë e Bashkuar, mbyllen shkollat dhe ndërpritet energjia elektrike

Moti i ashpër dimëror ka shkaktuar ndërprerje të përhapura në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, duke detyruar mbylljen e qindra shkollave dhe duke i lënë komunitet përballë kushteve të rrezikshme, raporton Anadolu.
Meteorologët kanë lëshuar paralajmërime të shumta për motin teksa temperaturat ranë gjatë natës, me parashikuesit që paralajmërojnë se “reshje të mëtejshme të borës” mund të godasin vendin në orët në vijim.
Paralajmërime të tjera të verdha për borë dhe akull mbeten në fuqi në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar.
Më shumë se 100 shkolla janë mbyllur në Skocinë verilindore, me mbyllje të mëtejshme të raportuara në të gjithë Anglinë dhe Uellsin.
Autoritetet lokale thonë se rrugët e akullta dhe reshjet e dendura të borës e kanë bërë udhëtimin të pasigurt, ndërsa disa shkolla nuk janë në gjendje të hapen për shkak të problemeve me ngrohjen të shkaktuara nga ndërprerjet e energjisë.
Në Uellsin perëndimor, qindra shtëpi mbeten pa energji elektrike pas borës dhe akullit gjatë natës.
Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar ka lëshuar gjithashtu alarme të verdha për të ftohtin për disa rajone, duke theksuar rreziqet në rritje për njerëzit vulnerabël.
Janë lëshuar tre paralajmërime të reja të verdha, të cilat do të shtrihen deri të premten, pasi pritet që vala e të ftohtit të vazhdojë.
Nata e kaluar ishte më e ftohta e sezonit deri më tani në Angli, Uells dhe Irlandën e Veriut. Temperaturat ranë deri në -6.6 gradë Celsius në fshatin Benson të Anglisë dhe u raportua ngricë e përhapur në të gjithë vendin.