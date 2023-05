Rexhep Selimi largon nga detyra avokatin e tij kryesor

Zhvillime të papritura kanë ndodhur në ekipin e Rexhep Selimit në Hagë, në një kohë mjaft të ndjeshme kur veç ka nisur gjykimi ndaj tij dhe tre krerëve të tjerë të UÇK-së të akuzuar për krime lufte.

Selimi ka kërkuar që avokati i tij, David Young, të mos e përfaqësojë më në Hagë, duke ndërprerë kontratën me të.

Ai ka kërkuar që Young të zëvendësohet nga avokati Geoffrey Roberts.

“Në bazë të rregullit 26(1) të Rregullave1 dhe nenit 16(1) të Direktivës për avokatin, sekretari kërkon miratimin e Trupit Gjykues për ndërprerjen e parakohshme të shërbimeve të z. David Young (‘MrYoung’) si avokat i z. Rexhep Selimi. (‘Zoti Selimi’). Më 25 prill 2023, Zyra e Mbrojtjes mori një letër nga z. Selimi ku kërkonte që z. Young të tërhiqej si avokat i emëruar nga ai, dhe që është caktuar si avokat zëvendësues Geoffrey Roberts. Selimi përfshiu një përshkrim të shkurtër të motivimit të kërkesës së tij. Zyra e Mbrojtjes gjithashtu mori nga z. Selimi një formular të nënshkruar dhe datë kërkese për takim, si dhe një autorizim për z. Roberts. Në të njëjtën ditë, z. Young paraqiti një kërkesë përkatëse për t’u tërhequr si avokat i emëruar për z. Selimi bazuar në arsye të mira, dhe duke përshkruar arsyet për këtë”, thuhet në vendimin e Speciales.

Roberts, siç thuhet në shkresë, ka pranuar kërkesë nga Selimi për ta përfaqësuar dhe mbrojtur atë në Speciale, andaj e ka pranuar kërkesën e tij.

“Z. Roberts konfirmoi në Zyrën e Mbrojtjes se atij i ishte drejtuar një kërkesë për të përfaqësuar z. Selimi dhe se ai do ta pranonte emërimin. Z. Roberts pranohet në Listën e Avokatit të Specializuar në përputhje me Seksionin 7 të Direktivës për Mbrojtësin.9 5. Në bazë të nenit 16(2) të Direktivës për Mbrojtësin, Sekretari “do të përfundojë përfaqësimin nga avokati në rrethana kur: [ …] b. Avokati, i dyshuari, i akuzuari ose viktimat që marrin pjesë në procedurë kërkojnë tërheqjen duke treguar arsye të mirë […]”. 6. Kur shqyrtohet përfundimi i parakohshëm i përfaqësimit, “sekretari duhet të ketë parasysh rëndësinë e vazhdimësisë së përfaqësimit dhe duhet të marrë miratimin e çdo Koleje të konfiskuar për çështjen në të cilën vepron avokati.” 10 Në pritje të ndonjë ankese kundër miratimit të përfundimit, Paneli mund të urdhërojë masa të përkohshme”, tha ai.

“Më tej, Sekretari “mund të udhëzojë avokatin e caktuar ose të caktuar, përfaqësimi i të cilit duhet të ndërpritet që të vazhdojë të veprojë ose të ndihmojë avokatin zëvendësues për një periudhë jo më shumë se dyzet e pesë (45) ditë nga data në të cilën është caktuar ose emëruar avokati zëvendësues”. 12 Nëse Paneli aprovon tërheqjen e z. Young, Sekretari është në gjendje të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të emëruar z. Roberts si avokat zëvendësues të z. Selimi për të siguruar që z. Selimi të përfaqësohet nga avokati gjatë gjithë kohës. Përveç kësaj, Sekretari do t’i kujtojë z. Roberts se “Avokati zëvendësues, për arsye vazhdimësie dhe në konsultim me personin e përfaqësuar, në përgjithësi do të kërkojë të vazhdojë përfaqësimin me anëtarët e ekipit të avokatit të mëparshëm.”13 8. Përsa i përket klasifikimit, Anekset 1 dhe 2 janë dorëzuar si konfidenciale dhe ex parte, për t’i shpërndarë vetëm avokatit të z. Selimi, pasi ato përmbajnë informacione konfidenciale në lidhje me avokatin, avokatin e mundshëm dhe z. Selimi”, thuhet në shkresë.