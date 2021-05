Richard Mille prezantoi një orë dore që kushton 821 mijë euro

Partneriteti i McLaren me Richard Mille ka rezultuar në një orë të re të shtrenjtë.

Është një model RM 40-01 Automatic Tourbillon McLaren Speedtail, çmimi i të cilit është pak më shumë se 821 mijë euro, ose gati një milion dollarë. Dihet që çmimi i veturës së McLarenit është më shumë se 2.25 milionë dollarë, pa mundësi shtesë dhe personalizim, kështu që nuk është çudi që disa kopje janë shitur për më shumë se 3 milionë dollarë.

Dizajni i orës është frymëzuar nga McLaren Speedtail, ose disa pjesë të trupit të saj, raporton carscoops.

“Kur bëhet fjalë për RM 40-01, ne kemi marrë parasysh disa nga veçoritë dalluese të veturës dhe filozofinë që qëndron pas tyre. Kështu që ora ndjek shumë nga detajet e Speedtail kur bëhet fjalë për modelin dhe materialet e saj pa kompromis”, tha Rob Melville, drejtor i dizajnit McLaren.

“Ora përmban një nga nivelet më të larta të përfundimit të bërë ndonjëherë në Richard Mille. Vëmendje ekstreme i është kushtuar detajeve, dhe vetë rasti është bërë nga 69 pjesë”, tha Julien Boillat, drejtori teknik i Richard Mille.

Kompania analizoi pesë prototipa për të dalë me dizajnin më të mirë. Vetëm 106 njësi do të prodhohen që të përputhen me numrin e modeleve Speedtail që McLaren synon të prodhojë.