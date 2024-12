Ridizajnime të mëdha po vinë në Microsoft 365 vitin e ardhshëm

Microsoft planifikon të fillojë të nxjerrë këto ndryshime në aplikacionin Microsoft 365 në mes të janarit 2025.

Neowin raportoi se gjiganti i teknologjisë Microsoft ka vendosur të ndryshojë ndërfaqen e aplikacionit Microsoft 365 vitin e ardhshëm. Për më tepër aplikacioni do të ketë edhe një ikonë të re dhe një ndryshim emri ku do të quhet Microsoft 365 Copilot duke filluar prej Janarit 2025.

Kompania e bëri këtë njoftim përmes Microsoft 365 Message Center së bashku me detajet e ndryshimeve të ndërfaqes:

“Aplikacioni nuk do të ketë më një kokë. Përkundrazi mjetet si profili i përdoruesit, cilësimet dhe feedback do të zhvendosen në shiritin e majtë. Kutia e kërkimit do të prezantohet në homepage për përdoruesit ku mund të gjejnë lloje të ndryshme të dhënash.

Butoni “Back” nuk do të jetë në Microsoft 365 Copilot. Përdoruesit ende mund të përdorin AppBar për të naviguar mes faqeve. Funksionaliteti “My Day” do të hiqet dhe përdoruesit nuk do të shohin më një buton për lançimin e kalendarit apo To-Do në Microsoft 365 Copilot.

Funksionaliteti “Help me create” do të tërhiqet nga Microsoft 365 Copilot.”

Shkurtimisht, ndryshimet e shumta të ruajtura për Microsoft 365 përfshijnë: heqjen e kokës; aftësia për të hyrë në profilin, cilësimet dhe komentet tuaja nëpërmjet shiritit të veglave të këndit të poshtëm; heqja e butonit “Back” dhe funksionit “My Day”; dhe logoja e organizatës suaj nuk është më e dukshme në aplikacion.

Veçoria e AI “Help me create ” gjithashtu do të hiqet, me veçoritë e AI si Copilot Chat dhe Copilot Pages tani duke u grupuar së bashku nën një skedë të re Copilot.

Microsoft planifikon të fillojë të nxjerrë këto ndryshime në aplikacionin Microsoft 365 në mes të janarit 2025.