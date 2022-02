Rifillimi i stërvitjes pas një periudhe pushimi: këshillat e ekspertëve për t’u rikthyer në formë

Gripi, Covid, shtatzënia: të gjitha këto janë arsyet pse jeni të detyruar të ndaloni aktivitetin tuaj fizik. Eksperti Gian Mario Migliaccio shpjegon se si të rifilloni stërvitjet dhe të riktheheni në formë.

Edhe më të zellshmit mund t’u duhet të përballen me një periudhë të ndalimit të detyruar nga trajnimi fizik. Ndonjëherë për shkak të gripit, në këtë periudhë mund të jetë faji i Covid-it, në raste të tjera për arsye jo patologjike, si shtatzënia apo mungesa e thjeshtë e dëshirës. Pra, si veproni kur duhet t’ia nisni nga e para? A mund të vazhdoni aty ku e latë? Për këtë na jep një shpjegim më të qartë doktori kërkues në shkencat sportive Gian Mario Migliaccio.

Si të rifilloni stërvitjen pas gripit?

Nuk është e pazakontë gjatë kësaj kohe të infektoheni nga gripi. Temperatura, dhimbje kyçesh, ftohja janë simptomat klasike që na detyrojnë të heqim dorë nga vrapimet në park ose stërvitjet në palestër për të paktën një javë. “Në këtë rast, para se të fillojmë përsëri stërvitjen, është mirë që simptomat të jenë zhdukur plotësisht, – shpjegon Migliaccio. – Vrapimi me temperaturë ose me një ndryshim të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes nuk është i mirë. Ekziston rreziku i asaj që quhet dritare e hapur, kjo është faza në të cilën sistemi ynë imunitar, duke mos u rikthyer ende në maksimum, nuk mund të garantojë një përgjigje adekuate ndaj viruseve dhe baktereve (jo vetëm ndaj Covid-it). Për këtë arsye është e rëndësishme që përpara se të rifillojmë stërvitjen të sigurohemi për të qëndruar në formë dhe që të gjitha simtomat të jenë zhdukur.

Rreziku i një rikthimi është pothuajse afër.” Gjithashtu kushtojini vëmendje mënyrës në të cilën rifilloni stërvitjen. “Duhet të shmangim rifillimin nga seanca e fundit stërvitore, nuk jemi në të njëjtën gjendje që kishim kur u ndalëm. Rifillojmë me stërvitje më të buta për dy tre ditët e para, nuk shohim orën dhe shmangim nxitimin”.

Çfarë duhet bërë pas Covid?

Në rast se jeni infektuar me Covid situata është ndryshe. “Në këtë rast është e nevojshme të bëhet një vlerësim mjekësor sportiv. Bazuar në klasifikimin e nivelit të ashpërsisë së Covid-it, asimptomatik, i moderuar ose i rëndë, mjeku do të vlerësojë përshtatshmërinë e subjektit. Ne e dimë që Coronavirus sulmon alveolat pulmonare dhe mund të ndodhë që edhe një herë të negativizohen disa qeliza, ende të dëmtuara”. Pasi të kualifikoheni, ndiqni të njëjtat rregulla për gripin, në mënyrë progresive dhe pa ekzagjeruar. Por nëse sëmundja ka qenë e moderuar ose e rëndë, mund të jetë e nevojshme të rikonfiguroni stërvitjen me trajnerin tuaj, studioni kinetikën e ritmit të zemrës ose të frymëmarrjes. Mund të ndjeni një rrahje zemre më të lartë, frymëmarrje më të shpejtë, kështu që është mirë të ndiqeni kur të filloni përsëri stërvitjen.”

Rifilloni sportin pas një periudhe të gjatë pasiviteti

Jo gjithmonë pas një pushimi nga sporti ka një shkak patologjik, një grip apo një dëmtim, ndonjëherë është përtacia, pamundësia për arsye organizative. Dhe në këto raste, atëherë, si të rifilloni pas dy, tre apo edhe gjashtë muajsh pushim? “Unë rekomandoj gjithmonë një kontroll te mjeku, edhe nëse është një aktivitet amator si biçikletë stërvitore apo vrap, mund të kemi pasur një deficit kardioqarkullues, një problem që rrjedh nga sindroma metabolike, ndaj është më mirë të jemi gjithmonë të kujdesshëm”. Në çdo rast, kryefjala kur vendosni të rifilloni është gradualiteti. Nëse më parë vraponim qoftë edhe një orë, tani duhen edhe dhjetë minuta. Në këto raste duhet të kujtojmë se nuk është trupi që urdhëron por koka. Stërvitja dhe duke filluar të vrapojmë nga zero në një orë, do të kishim shumë më vështirësi për të arritur qëllimin. Prandaj le të përpiqemi të fillojmë përsëri në mënyrë progresive, me një aktivitet jo intensiv për disa javë dhe më pas të rifillojmë ngadalë me ritmet me të cilat ishim mësuar. Duhet pak kohë, në këto raste duhet durim”.

Të bësh sport pas shtatzënisë

Shtatzënia mund të jetë gjithashtu një arsye që ju të ndaloni ushtrimet. “Megjithatë, në realitet, aktiviteti fizik nuk duhet të ndërpritet asnjëherë, nëse nuk ka kundërindikacione nga gjinekologu. Ata që kanë bërë aktivitet fizik para lindjes mund të rifillojnë me siguri (me një prerje cezariane padyshim që kohët do të jenë pak më ndryshe) nëse, në nga ana tjeter nuk është praktikuar asnjë sport dhe dëshironi të filloni pas shtatzënisë, duhet të keni parasysh disa rregulla: stërvitja duhet të bëhet në një vend të mbyllur, të mbrojtur, gjithmonë në izometri, nuk duhet ta bëni vetëm por ndjekur nga një trajner. Duhet të punosh në dyshemenë e legenit, përkundrazi nëse preferojmë të stërvitemi në shtëpi, zgjidhja më e mirë është biçikleta ushtrimore ose ecja. Megjithatë, e rëndësishme do të ishte të bëni gjithmonë ushtrime kundër rezistencës, me pesha ose një aktivitet anaerobik”.

Sport dhe dieta

Kur vendosni të ndiqni një dietë për humbje peshe, harroni se sa e rëndësishme është të stërviteni. “Ata që humbin peshë me dietë gjithashtu priren të humbasin masën e dobët dhe muskujt, të cilët në vend të kësaj duhet të ndërtohen me një aktivitet kundër rezistencës, me mbingarkesa. Humbja e peshës nuk është sinonim i shëndetit për fat të keq, nëse jeni joaktiv rreziku është të shfryheni. Për t’u ndjerë keq, rrahjet e zemrës bëhen të larta edhe në pushim dhe sistemi kardiorespirator nuk stërvitet dhe mjafton pak përpjekje për të rritur lodhjen”. Nga ana tjetër, ata që bëjnë hiperaktivitet pa ushqim adekuat rrezikojnë të kenë deficite. “Në atë rast ekziston rreziku i kontraktimit të ndonjë patologjie, sepse sistemi imunitar mund të shembet, duke mos qenë në gjendje të duhur”. Për këtë arsye, në çdo rast, këshillohet të ndiqni udhëzimet e reja të OBSH-së për aktivitetin fizik.

“Të gjithë, pavarësisht nga mosha, duhet të përfshihemi në aktivitet fizik me intensitet të moderuar ndërmjet 150 dhe 300 minuta në javë ose ndërmjet 75 dhe 150 nëse jemi energjik, me rekomandimin për të bërë aktivitet aerobik tri herë në javë (si vrapi ose biçikleta) dhe dy herë aktivitet anaerobik (dhoma e peshës)”.