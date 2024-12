Riformatimi i Ukrainës dhe çfarë nënkupton për Kosovën?

Nje nga opsionet per përfundimin e luftes ne Ukraine qe Trumpi ka propozuar eshte qe Rusia te mbaj/te integroje si pjese te saj ato pjese qe ka marre/pushtuar….dhe pjesa e mbetur e Ukraines te integrohet ne NATO dhe BE .

Me kete ide po flirtrojne edhe Macron edhe zelensky edhe europa e lodhur nga ky konflikt.

ÇFARE NENKUPTON NJE RIFORMATIM I UKRAINES?

…krijon nje precedent per riformatime ne rajone/konflikte te tjera neper bote duke perfshire Kosovën.

..ideja e shkembimeve te trojeve shqiptaro-shqiptare do te behet perseri pjese e agjendes…ku Mitrovicen veriore, trepçen dhe pjese te Liqenit te Ujmanit serbet do ta kerkojne edhe me më shume ngulem.

I mbetet politikanëve shqiptare te tregojne veten se sa do te rezistojne presionin perendimore proserb.

Azem Kovaçi. Dhjetor. 2024





Takimi sotem ne Paris – Trump – Macron – Zelensky.