Rikthehet interneti në Gaza pas ndërprerjes 2-ditore për shkak të sulmeve izraelite

Shërbimet e internetit dhe të telefonisë fikse në Rripin e Gazës janë rikthyer pasi u ndërprenë për dy ditë si pasojë e sulmeve izraelite që shënjestruan infrastrukturën e qytetit, transmeton Anadolu.
Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa ndau një deklaratë nga kompania palestineze e Telekomunikacionit (Paltel) në lidhje me këtë çështje.
Kompania theksoi se pavarësisht kushteve të rrezikshme në terren, ekipet kishin arritur të rivendosnin shërbimet në Gaza dhe në provincat e Gazës veriore.
Të mërkurën, Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit Palestinez njoftoi se për shkak të sulmeve të vazhdueshme izraelite dhe dëmeve të shkaktuara në shumë rrugë kryesore, shërbimet e internetit dhe të komunikimit u ndërprenë në veri të Rripit të Gazës dhe në qytetin e Gazës.
Këto ndërprerje, të cilat zakonisht zgjasin disa orë ose ditë, izolojnë plotësisht Rripin e Gazës nga bota e jashtme dhe ndikojnë drejtpërdrejtë në sektorët jetikë që funksionojnë minimalisht.
Ndër më të prekurit janë mbrojtja civile, shërbimet e ambulancës dhe spitalet. Përveç kësaj, ndërprerjet pengojnë shpërndarjen e ndihmës humanitare dhe paralizojnë të gjitha aspektet e jetës së përditshme.
Izraeli ka ndërprerë vazhdimisht dhe qëllimisht rrjetet e komunikimit dhe internetit për periudha të gjata gjatë fushatës kundër Rripit të Gazës.
Pavarësisht dënimit nga OKB-ja dhe organizatat e të drejtave të njeriut, të cilat e përshkruan politikën si “të rrezikshme dhe imorale”, Izraeli vazhdon praktikën në shkelje të ligjit ndërkombëtar.
Sipas Monitorit Euro-Mesdhetar për të Drejtat e Njeriut, më shumë se 12 ndërprerje të plota të komunikimit dhe internetit janë dokumentuar në Rripin e Gazës që nga fillimi i sulmeve izraelite në tetor të vitit 2023.
Organizata tha se politika është “sistematike, që synon izolimin e Rripit të Gazës nga bota e jashtme dhe mbulimin e krimeve të kryera nga Izraeli”.