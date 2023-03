Rishi Sunak pritet të shpallë legjislacionin të ri për të ndaluar kalimet me varka të vogla

Kryeministri dhe sekretari i Brendshëm do të shpallin legjislacionin e ri që do të ndalojë të gjitha kërkesat për azil nga ata që shkojnë në Angli me varka të vogla.

Ligjet e reja për të goditur anijet e vogla që kalojnë Kanalin Anglez pritet të zbulohen nga kryeministri Rishi Sunak dhe sekretarja e Brendshme, Suella Braverman, përpara një rritjeje të pritshme të emigrantëve në pranverë. Sipas mediave britanike, kryeministri dhe sekretari i Brendshëm do të shpallin legjislacionin e ri që do të ndalojë të gjitha kërkesat për azil nga ata që shkojnë në Angli me varka të vogla.

Sunak e ka bërë “ndalimin e varkave” një nga pesë prioritetet e tij kryesore si kryeministër, pasi vjet një rekord 45,756 migrantësh kaluan Kanalin, duke shënuar një rritje prej 60 për qind nga viti 2021. Ndërkohë, nga ana tjetër Braverman ka premtuar në mënyrë të përsëritur se do të mbajë një qëndrim të ashpër ndaj emigracionit të paligjshëm.

Ajo tha gjithashtu vitin e kaluar se ishte “ëndrra” dhe “obsesioni” i saj për të parë një fluturim deportimi për në Ruandë.

Më shumë se 2,500 emigrantë kanë kaluar Kanalin për në Mbretërinë e Bashkuar deri më tani këtë vit, megjithëse zero janë zbuluar në ujërat britanike gjatë 7 ditëve të fundit. Megjithatë, legjislacioni i ri pritet të përballet me sfida të rëndësishme ligjore se do të shkelë Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ).

Emërimi nga Sunak i Lee Anderson si zëvendëskryetar i konservatorëve muajin e kaluar u pa nga shumë njerëz si një sinjal se ai do t’i bëjë presion deputetëve konservatorë për të ashpërsuar qëndrimin e tyre ndaj emigracionit. Anderson ka thënë më parë se sistemi i azilit në Mbretërinë e Bashkuar po “mbytet” nga “kriminelët shqiptarë” të cilët po lënë një vend të sigurt për të shkruar në Britaninë e Madhe. Shifrat e fundit zyrtare treguan se shqiptarët ishin kombësia më e madhe që kërkon azil në Mbretërinë e Bashkuar.

Gati 16,000 shqiptarë kërkuan azil vitin e kaluar, duke përbërë 1/5 e të gjithë aplikantëve dhe nga 685 që ishin një dekadë më parë. Aktualisht, Sunak po përballet gjithashtu me presion në rritje nga mbështetësit konservatorë të linjës së ashpër për t’u tërhequr nga GJEDNJ në mënyrë që Britania të mund të marrë një qëndrim më të ashpër ndaj emigracionit. /dosja