Rituali i ri i gjumit që po ndihmon mijëra njerëz, gjithçka që duhet të dini

Nëse ndiheni të lodhur edhe pasi flini mjaftueshëm, ndoshta problemi nuk është sa flini por kur flini. Një trend i ri në jetesën e shëndetshme po fiton popullaritet; “sleep syncing”, ose përputhja e orarit të gjumit me ritmet natyrale të trupit.
‘Sleep syncing’ fokusohet në përputhjen me ritmin cirkadian, orën biologjike të trupit që ndikon në energji, përqendrim dhe prodhimin e hormoneve. Zgjim dhe gjumë në të njëjtën orë çdo ditë, edhe në fundjavë, ekspozim ndaj dritës natyrale sapo zgjoheni, ndërprerja e pajisjeve elektronike 1 orë para gjumit, shmangie e kafeinës pas orës 15:00, rutinë e qetë para gjumit (çaj bimor, leximi i një libri, meditimi).
Shkencëtarët thonë se çdo orë shtesë e fjetur në një orar të gabuar mund të ndikojë më keq sesa 5 orë të fjetura në harmoni me orën e brendshme. Kjo praktikë po aplikohet gjithnjë e më shumë nga profesionistë, prindër të zënë, madje edhe studentë që duan më shumë energji pa përdorur kafe apo suplemente. Në një epokë ku stresi dhe lodhja janë normale, sleep syncing është një rikthim në ritmin e natyrshëm të jetës.
Kur bëhet fjalë për zakonet e të fjeturit, ka disa njerëz që flenë me televizor të ndezur por ka edhe nga ata që nuk e bëjnë këtë. Grupi i parë mund të thotë për ndikimin që ka televizor për t’i vënë në gjumë, ndërsa për grupin e dytë nuk ndodh e njëjta gjë. Por cila është metoda e duhur për t’u ndjekur? Për disa njerëz, të bien në gjumë me televizorin ndezur është një pjesë e domosdoshme e ritualit të tyre të natës. Kjo metodë i ndihmon të largojnë stresin e ditës dhe të çlodhen, thonë ekspertët e shëndetit.