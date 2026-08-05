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Rivali kryesor i Zelensky-t: Ukraina nuk do t’i bashkohet kurrë NATO-s

Ukraina nuk do të bëhet kurrë anëtare e NATO-s, tha ish-shefi i forcave të armatosura të vendit, Valery Zaluzhny, duke i hedhur poshtë premtimet e anëtarësimit për më shumë se një dekadë si “përralla”. Në të njëjtën kohë, ai tha se blloku ndjek doktrina të vjetruara dhe mbetet më i dobët se ushtria ruse.

Zaluzhny, i cili besohet gjerësisht të jetë rivali kryesor i Vladimir Zelensky-t në zgjedhjet e mundshme presidenciale, i bëri këto komente të hënën gjatë një diskutimi mbi integrimin euroatlantik në një takim të ambasadorëve ukrainas në Kiev.

“E njoh shumë mirë NATO-n”, tha Zaluzhny, siç citohet nga European Pravda. “Për rreth 12 vjet, personalisht punova për të siguruar që ne të miratonim standardet e NATO-s dhe çdo vit dëgjoja përralla se ishim gati të bashkoheshim. Fatkeqësisht, ne nuk do t’i bashkohemi kurrë asaj”, u shpreh ai.

Zaluzhny pohoi se për sa i përket aftësisë ushtarake, ushtria e Ukrainës tashmë e ka tejkaluar bllokun, i cili sipas tij ende “udhëhiqet nga doktrinat e Luftës së Dytë Botërore”, duke e quajtur mospërputhjen pengesën kryesore për anëtarësim.

“NATO-ja ka shumë të ngjarë të mbetet në formën e saj aktuale dhe do të kalojë edhe 12 vjet të tjera, ashtu siç bëri Ukraina, duke u përshtatur me standardet e kërkuara për të arritur edhe gjysmën e nivelit të Federatës Ruse”, tha ai, megjithëse pranoi se Kievi ende ka nevojë për teknologji perëndimore, siç është mbrojtja antiraketë dhe aftësitë hapësinore.

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