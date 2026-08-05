Pas 17 vitesh pritje, çifti turk përzgjidhet në shortin e Haxhit 2027

Pas një pritjeje 17-vjeçare, Mehmet Bal dhe bashkëshortja e tij morën lajmin e shumëpritur për përzgjedhjen në Haxhin 2027, një moment që e pritën me emocion dhe gëzim të madh.
Pas 17 vitesh pritjeje, një çift nga Turqia ka marrë lajmin e shumëpritur: do të ketë mundësinë të kryejë Haxhin në vitin 2027.
Mehmet Bal dhe bashkëshortja e tij u përzgjodhën në shortin zyrtar të Haxhit të organizuar nga Drejtoria e Çështjeve Fetare e Turqisë (Diyanet İşleri Başkanlığı). Në momentin kur emrat e tyre u shpallën, çifti nuk arriti të përmbante emocionet dhe shpërtheu në lot gëzimi pas një pritjeje shumëvjeçare.
Shorti u zhvillua në Ankara për përzgjedhjen e pelegrinëve që do të përfitojnë nga kuota e Turqisë për Haxhin 2027. Sipas të dhënave të publikuara, në proces morën pjesë rreth 1.87 milionë aplikues, ndërsa kuota e Turqisë për këtë sezon është 84.942 pelegrinë.
Sipas raportimeve të mediave, Mehmet Bal deklaroi se ai dhe bashkëshortja e tij kishin pritur për 17 vite për këtë mundësi dhe se përzgjedhja ishte një nga momentet më të lumtura të jetës së tyre. Ai shprehu shpresën që edhe familje të tjera që janë ende në pritje të kenë mundësinë ta realizojnë këtë ëndërr shpirtërore.
Për miliona besimtarë myslimanë në mbarë botën, Haxhi në Mekë është një nga udhëtimet më të rëndësishme shpirtërore të jetës. Historia e çiftit turk është kthyer në një shembull të durimit, besimit dhe gëzimit pas një pritjeje të gjatë.