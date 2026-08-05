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Raportime: SHBA-ja ka shpenzuar pothuajse të gjithë stokun e raketave precize me rreze të gjatë

A Lockheed Martin Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) missile interceptor is displayed on the South Lawn of the White House in Washington, DC, US, on July 15, 2019 [Kevin Lamarque/Reuters]

Shtetet e Bashkuara kanë përdorur pothuajse të gjithë stokun e tyre global të raketave precize me rreze të gjatë gjatë luftës me Iranin, raportojnë agjencitë Reuters dhe CBS News, duke cituar burime të njohura me çështjen.

Sipas Reuters, ushtria amerikane ka shfrytëzuar pothuajse të gjitha raketat taktike ATACMS dhe raketat ‘me goditje precize’ (PrSM), ndërsa CBS News raporton se rezervat globale të këtyre armëve janë afër shterimit.

Megjithatë, Pentagoni i ka kundërshtuar këto pretendime. Zëdhënësi kryesor i Pentagonit, Sean Parnell, deklaroi se ushtria amerikane mbetet plotësisht e përgatitur për të kryer çdo operacion që urdhërohet nga presidenti.

“Ushtria amerikane është më e fuqishmja në botë dhe ka gjithçka që i nevojitet për të vepruar në kohën dhe vendin që zgjedh presidenti”, tha ai.

Edhe sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, kishte hedhur më parë poshtë shqetësimet për mungesë municionesh, duke theksuar se aftësitë ushtarake të SHBA-së mbeten të plota. /mesazhi

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