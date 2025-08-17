Robotë nga 16 vende garojnë në futboll, kikboks dhe vallëzim

Lojërat Botërore të Robotëve Humanoidë nisën në Pekin, me robotë të mundësuar nga Inteligjenca Artificiale të ndërtuar nga ekipe nga e gjithë bota që garuan në sporte duke përfshirë kikboksin, atletikën, futbollin dhe vallëzimin.

Eventi mbajti ceremoninë e hapjes të enjten, e cila paraqiti disa nga aksidentet e para të lojërave, përfshirë një robot që u rrëzua ndërsa përpiqej të ndizte pishtarin e lojërave.

Lojërat përfshijnë më shumë se 500 robotë nga 16 vende, përfshirë Japoninë, SHBA-në dhe Gjermaninë, të cilët garojnë në 26 ngjarje.

Një robot u skualifikua nga gara kur koka e tij ra në mes të lojës.

Një ndeshje futbolli të premten paraqiti gjithashtu një aksident kur një robot u pengua dhe disa të tjerë ranë, duke kërkuar ndërhyrjen njerëzore për të eleminuar rrezikun.

Ndryshe, Lojërat Botërore të Robotëve Humanoidë do të vazhdojnë deri të dielën.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI