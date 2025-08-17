Robotë nga 16 vende garojnë në futboll, kikboks dhe vallëzim

Lojërat Botërore të Robotëve Humanoidë nisën në Pekin, me robotë të mundësuar nga Inteligjenca Artificiale të ndërtuar nga ekipe nga e gjithë bota që garuan në sporte duke përfshirë kikboksin, atletikën, futbollin dhe vallëzimin.
Eventi mbajti ceremoninë e hapjes të enjten, e cila paraqiti disa nga aksidentet e para të lojërave, përfshirë një robot që u rrëzua ndërsa përpiqej të ndizte pishtarin e lojërave.
Lojërat përfshijnë më shumë se 500 robotë nga 16 vende, përfshirë Japoninë, SHBA-në dhe Gjermaninë, të cilët garojnë në 26 ngjarje.
Një robot u skualifikua nga gara kur koka e tij ra në mes të lojës.
Një ndeshje futbolli të premten paraqiti gjithashtu një aksident kur një robot u pengua dhe disa të tjerë ranë, duke kërkuar ndërhyrjen njerëzore për të eleminuar rrezikun.
Ndryshe, Lojërat Botërore të Robotëve Humanoidë do të vazhdojnë deri të dielën.