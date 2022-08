Rodin FZero është një Batmobile 1,169 kuaj/fuqi i projektuar për pistë

Kompania e Zelandës së Re Rodin Cars prezantoi hiperveturën e saj të quajtur FZero.

Është një hiperveturë e destinuar ekskluzivisht për pistën, por është planifikuar edhe një version rrugor. FZero duket si Batmobile, është një vend i gjatë 5500, 2000 i gjerë dhe 1130 mm i gjatë, ndërsa baza e tij e rrotave është 3000 mm.

Edhe pse është mjaft i madh, Rodin FZer peshon vetëm 698 kilogramë dhe atë me lëngjet e nevojshme. Për ta bërë atë sa më të lehtë, është përdorur karboni. Nga hunda në bisht, shasia është karboni, ndërsa pjesa e përparme dhe e pasme janë frena karbon-qeramike. Makina është e pajisur me rripa magnezi 18 inç OZ Racing me slicks Avon.

Në zemër të hiperveturës është një motor 4.0-litërsh V10 me turbo dyfishtë që Rodin pretendon se është revolucionar. Në fakt është një motor krejtësisht i ri i zhvilluar në bashkëpunim me Niel Brown Engineering, i cili zhvillon 986 kuaj/fuqi dhe 910 Nm çift rrotullues. Fuqia transmetohet përmes një kuti ingranazhi me tetë shpejtësi Ricardo.

Motori i lartpërmendur V10 ndihmohet nga një motor elektrik, dhe fuqia e kombinuar është 1,160 HP dhe 1,026 Nm çift rrotullues, i cili transmetohet plotësisht në rrotat e pasme.

Rodin planifikon të prodhojë vetëm 27 shembuj dhe dërgesat e para priten verën e ardhshme.

Në fund të këtij viti, do të testohet një prototip që do të krijojë 4000 kilogramë forcë të kundërt dhe do të arrijë një shpejtësi maksimale prej 360 km/h. Një version rrugor i FZero nuk pritet përpara se versioni i pista të shitet.