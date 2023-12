Roger Waters i grupit Pink Floyd: Kur bëra thirrje për paqe, publiku izraelit ra në heshtje

Ish-tekstshkruesi dhe vokalisti i grupit të muzikës rok “Pink Floyd”, Roger Waters, tregoi se si pasi bëri thirrje për paqe me Palestinën gjatë një koncerti në Izrael, publiku i tij papritmas ra në heshtje, raporton Anadolu.

Duke folur këtë javë për transmetuesin kombëtar turk TRT World, ai tregoi se si në vitin 2016, ai anuloi një koncert pasi mësoi se vendi në parkun Hayarkon të Izraelit ishte ndërtuar mbi varret palestineze dhe më pas “e zhvendosi koncertin në një komunitet bujqësor ku kultivohej qiqra”.

“Pra, ne bëmë një koncert atje, erdhën 60.000 njerëz, mendoj se në atë kohë ishte koncerti më i madh që kishte qenë ndonjëherë në Izrael. Dhe ishte një sukses i madh”, tha ai.

Gjatë koncertit, vazhdoi ai, kishte vendosur të shprehte opinionin e tij.

“Kur u ngrita në këmbë dhe thashë se ju jeni brezi i të rinjve izraelitë që duhet të bëni paqe me fqinjët tuaj”, kujton ai, publiku kaloi shpejt nga entuziazmi në heshtje.

Waters përshkroi gjithashtu përshtypjen e tij nga vizita në Bregun Perëndimor të pushtuar një vit pas koncertit.

“Përbuzja dhe neveria absolute me të cilën unë me një pasaportë britanike në një automjet të UNRWA-së (agjencisë së OKB-së) u trajtova nga të gjitha rojet e reja kufitare izraelite. Dhe mbaj mend që mendova në atë kohë, nëse ata silleshin kështu me mua, si do të ishin për palestinezët”, tha Waters.

Tani, tha ai, “natyrisht, ne e dimë saktësisht se si janë ata për palestinezët, sepse, teksa po flasim, ata janë duke kryer gjenocid në Gaza”.

Waters, duke i përshkruar sulmet e Izraelit si “përtej imagjinatës”, tha: “Njerëzit në Gaza janë bombarduar ditë e natë nga F-16 për javë të tëra. Por ju … as nuk mund të filloni të imagjinoni se si mund të jetë”.