Rreth 200 të arrestuar në demonstratat pro Palestinës në universitetet në SHBA

Rreth 200 persona janë arrestuar në kampuset e universiteteve amerikane të shtunën, ndërsa autoritetet vazhduan të shtypnin demonstratat propalestineze, transmeton Anadolu.

Grupet studentore u rezistuan efektivëve që përpiqeshin të çmontonin kampet e tyre, duke rezultuar në përleshje, ndërsa disa universitete pretenduan se jostudentë ishin të pranishëm në demonstrata.

Në Universitetin Northeastern në Boston, rreth 100 protestues u arrestuan nga policia ndërsa policia pastroi një “kamp të paautorizuar”, duke deklaruar se organizatorë profesionistë që nuk ishin të lidhur me universitetin i ishin bashkuar demonstratës.

“Ajo që filloi si një demonstrim studentor dy ditë më parë, u infiltrua nga organizatorë profesionistë pa lidhje me Northeasternin”, tha universiteti në një deklaratë në X.

Ngjashëm, në Universitetin e Indianës në Bloomington, të paktën 23 demonstrues u arrestuan pasi ngritën një kamp proteste, me akuza të ndryshme, sipas departamentit të policisë të universitetit.

“Njëzet e tre individë u transportuan në Qendrën e Drejtësisë të Qarkut Monroe për akuza që variojnë nga shkelje kriminale deri te rezistimi ndaj zbatimit të ligjit”, tha policia e Universitetit të Indianës në një deklaratë.

Në një incident tjetër në Universitetin Shtetëror të Arizonës (ASU), 72 demonstrues u arrestuan nga policia e kampusit për shkelje të ligjit pasi ngritën një kamp, ndërsa universiteti tha se shumica e protestuesve nuk ishin të lidhur me universitetin.

