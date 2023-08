Rreth 40 mijë konsumues të drogës në Kosovë, përdoruesit të moshës 16-45 vjeç

Rreth 40 mijë është numri i përdoruesve të drogës në Kosovë. Nga ta 2 850 janë të regjistruar në data-bazë si përdorues të rregullt të drogës. Kështu ka pohuar Safet Blakaj, drejtori i Qendrës Specialistike Psikiatrike “Labyrinth”, për Ekonomia Online.

Sipas tij, mosha e atyre të cilët po fillojnë të përdorin drogë është 16 vjeçare. Blakaj tha se në Kosovë deri në vitin 2013 droga kryesore që është përdorur ka qenë heroina e nga viti 2018 ka filluar të përdoret kokaina, ku sipas tij, dy vitet e fundit me shpejtësi është duke u rritur përdorimi.

Drejtori i Qendrës “Labyrinth”, tha se të regjistruar në data-bazën e kësaj qendre figurojnë 2850 persona, që janë përdorues të drogës, e që në termeni e tyre ata quhen përdorues problematik të drogës

“Nuk janë vetëm statistika, ne bëjmë edhe pjesën analitike edhe punën në teren, aty e shohim se si po shkon problemi i drogave në Kosovë. Të regjistruar në data-bazën tonë janë 2 850 e diçka person, mirëpo nuk janë të regjistruar të gjithë në data-bazën. Në data bazë janë obligative që me u regjistruar të gjithë ata që ne i quajmë përdorues problematik të drogës edhe që kërkojnë trajtim mjekësorë atëherë është detyrimisht, për të tjerët nuk është e detyrueshme kur ka për shembull vetëm këshillim ose kur kanë kërkesa të tjera, por që nuk kërkojnë shërbime mjekësore. Ne konsiderojmë që numri i përdoruesve problematik ka filluar të shtohet, përdorues problematik quhen sipas definicionit te gjithë ata të cilët janë të varur nga drogat kanë jetë të rregulluar, kanë problem në familje, janë në konflikt me ligjin. Ndërsa të gjithë të tjerët quhen përdorues drogave. Pra ne konsiderojmë që diku afër 40 mijë përdorues droge janë në Kosovë dhe shifra e përdoruesve problematik po i afrohet 10 mijë, diku 8 mijë e pak”, tha ai.

“Deri në vitin 2013 droga kryesore ka qenë heroina, që është jashtëzakonisht e rrezikshme, si nga krijimi i varshmërisë edhe shëndeti të personit dhe shëndetit publikë. Vitin 2018 kanë filluar që të ndryshojnë raportet ose relacionet e drogave, ka filluar kokaina. Kokaina në vitin e kaluar ka shënuar rritje, ndër vite, që nga viti 2018 ka rritje të lehtë, dy vitet e fundit më shpejtësi është duke u rritur përdorimi i kokainës. Mosha e kokainës na bënë të shqetësuar neve sepse pe krahasojmë me vitin 2019, moshën e atyre që janë ardhur për të kërkuar ndihmë ka qenë 35 vjeç-45 vjeç, ndërsa vitin e kaluar ka rënë diku rreth 27 vjeç mosha mesatare që janë ardhur me u paraqit. Fillimi i të gjitha drogave, që nga fillimi i punës së Labyrinth ka rënë në moshën 16 vjeçare kur për herë të parë kanë përdorur drogë. Pjesa më e madhe dërmuese e tyre fillojnë me mriuana”, tha ai.

Blakaj tha se janë ndier të shqetësuar për arrestimin e Besnik Mujecit, ish-asamblisti i Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë, i cili është arrestuar të martën në Shqipëri bashkë me katër persona të tjerë nën dyshimet për trafikim me narkotikë.

Sipas tij, shqetësuese nga ky rast është sasia e madhe e ekstazisë që është kapur nga Policia shqiptare. Ndonëse thotë se nuk është drogë tepër problematike dhe përdoret nga të rijnë nëpër organizime të ndryshme, festivale diskoteka etj.

“Drogat tjera përdoren në Kosovë mirëpo tani nuk shohim ndonjë problematik të madhe, por sigurisht në të ardhmen edhe mund të ndodh ndryshimet e trendit të përdorimit të drogave. Nëse flasim në këtë rast për drogat e klubeve ku hynë edhe eksatizi, droga e cila u bë një bujë që u gjete në Shqipëri një sasi e madhe që na ka shqetësuar neve. Na ka shqetësuar sasia e madhe jo kush e ka bërë trafikimin, por na ka shqetësuar sasia e madhe që ka shkuar prej Kosovës. Na e kuptojmë se nëse ajo sasi është sjell në Kosovë ka pasur një përdorim ose qasjen më të lehtë të përdorimi i kësaj droge”.

“Eksatzia nuk është ndonjë drogë tepër problematike, pra përdoret edhe nga të rijnë deri tekë ata të moshës 30 vjeç dhe është një drogë e klubeve që përdoret nëpër organizime të ndryshme, e posaçërisht nëpër festivale. Ekstazia nuk kemi pasur rast që dikush është i varur vetëm prej ekstzisë, rreziqe e ekstazisë janë kur përzihet ose përdoret bashkë me droga të tjera, atëherë rreziqe janë vdekja e menjëhershme ose mbi doza”, tha ai.