Rreziqet nga tatuazhet sipas shkencës

A e dini se shumica e njerëzve që bejne tatuazhe as qē e kanē idenē mbi rreziqet potenciale shëndetësore qe mund te sjellē bërja e nje tatuazhi në kushte higjenike jo te kontrolluara …

Sipas sondazheve te ndryshme rreth problemeve shëndetësore të lidhura me berjen e tatuazheve eshte zbuluar se 45 milionë amerikanë që i bejne ato çdo vit nuk dijnë për rreziqet. Marrja e infeksioneve nga tatuazhet është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore që njerëzit përjetojnë.

Nëse një sallon tatuazhi përdor pajisje per tattoo që nuk jane steril, gjilpera mund të shkaktojë një sërë sëm undjesh duke përfshire hepatitin C, infeksionet staph, madje edhe virusin HI V. Ndërsa rrez iku i këtyre problemeve është shumë i ulët në vendet e tatuazheve komerciale, por ka shumë vende të parregulluara që i bejne ato, të cilat kanë shumë gjasa të shkaktojnë probleme.

Tatuazhet mund të shkaktojnë toksicitet te metaleve.Lloji i metalit që mund te futet ne trupin tuaj varet nga ngjyrat e përdorura. Për shembull, ngjyrat e kuqe kanë tendencë të përmbajnë më shumë merkuri, por ngjyrat blu përmbajne më shumë kobalt.

Megjithese disa masa paraprake janë ndërmarrë për të ndihmuar që injeksione të jenë më të sigurta, ngjyrat e përdorura në tatuazhe ende përmbajnë materiale potencialisht helmuese, të tilla si plumbi, kobalt, arsenik, kobalt dhe nikel. Arseniku është një nga shqetësimet kryesore shëndetësore pasi është kan cerogjen i njohur.

Njerëzit në fakt mund të jenë alergjik nga tatuazhet – Ndodh qe njerëzit nuk marrin një reaksion alergjik disa herë pas heres së parë. Reaksioni shkaktohet nga shumëllojshmëria e materialeve të përfshira dhe disa nga shenjat kryesore të një reaksioni alergjike përfshinë kruajtje, ënjtje, apo edhe koshere ku është bërë tatuazhi.

Megjithatë, këto reaksione alergjike mund të jenë fatale.