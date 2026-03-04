Rriten çmimet e gazit dhe naftës në Evropë mes tensioneve në Lindjen e Mesme

Çmimet e gazit dhe naftës në Evropë po rriten ndjeshëm, ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme po përhapet dhe po ndikon në furnizimin global me energji. Sipas raportimeve, disa vende prodhuese, përfshirë Katarin, kanë ngadalësuar prodhimin, duke shtuar presionin mbi tregjet ndërkombëtare.
Rritja e çmimeve ka rikthyer debatin në Evropë mbi mundësinë e lejimit të rikthimit të energjisë më të lirë ruse në tregun evropian, në përpjekje për të ulur kostot për konsumatorët dhe bizneset.
Zhvillimet e fundit kanë shtuar shqetësimet për sigurinë energjetike të kontinentit, ndërsa vendet evropiane përballen me sfida të reja në garantimin e furnizimit të qëndrueshëm me energji. /mesazhi