Rriten çmimet e gazit dhe naftës në Evropë mes tensioneve në Lindjen e Mesme

Çmimet e gazit dhe naftës në Evropë po rriten ndjeshëm, ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme po përhapet dhe po ndikon në furnizimin global me energji. Sipas raportimeve, disa vende prodhuese, përfshirë Katarin, kanë ngadalësuar prodhimin, duke shtuar presionin mbi tregjet ndërkombëtare.

Rritja e çmimeve ka rikthyer debatin në Evropë mbi mundësinë e lejimit të rikthimit të energjisë më të lirë ruse në tregun evropian, në përpjekje për të ulur kostot për konsumatorët dhe bizneset.

Zhvillimet e fundit kanë shtuar shqetësimet për sigurinë energjetike të kontinentit, ndërsa vendet evropiane përballen me sfida të reja në garantimin e furnizimit të qëndrueshëm me energji. /mesazhi

