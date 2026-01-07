Rritet në 16 numri i vdekurve nga përmbytjet në Indonezi

Numri i të vdekurve nga përmbytjet e fundit të menjëhershme në provincën Sulawesi i Veriut në lindje të Indonezisë është rritur në 16, ndërsa tre persona mbeten të zhdukur, sipas zyrtarëve, transmeton Anadolu.
Agjencia Kombëtare e Zbutjes së Fatkeqësive të Indonezisë tha të martën vonë se të paktën 22 persona u plagosën dhe 682 të tjerë u zhvendosën pas përmbytjeve që goditën Regjencën e Ishujve Siau Tagulandang Biaro të hënën.
Në një deklaratë, agjencia tha se autoritetet shpallën gjendje të jashtëzakonshme për 14 ditë duke filluar nga e hëna, duke autorizuar qeveritë lokale të marrin masa të jashtëzakonshme, duke përfshirë mobilizimin e personelit, pajisjeve dhe ndihmës humanitare.
Përmbytjet e menjëhershme përfshinë disa pjesë të regjencës ishullore pas reshjeve të dendura, duke dëmtuar shtëpitë, infrastrukturën dhe objektet publike.
Ekipet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë përpjekjet për të gjetur tre individët e zhdukur, tha agjencia.
Indonezia shpesh përjeton përmbytje të menjëhershme dhe rrëshqitje dheu gjatë sezonit të shirave për shkak të reshjeve të dendura dhe terrenit të cenueshëm.
Më vete, përmbytjet në ishullin Sumatra të Indonezisë që nga fundi i nëntorit kanë vrarë të paktën 1.178 persona, ndërsa 148 të tjerë mbeten të zhdukur, sipas të dhënave nga agjencia e fatkeqësive.